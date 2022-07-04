Galatasaray'da Haris Seferovic harekatı! Aslan'dan ezeli rakiplerine bir transfer çalımı daha

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve ekibi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Fenerbahçe ile anlaşma aşamasında olan Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzalayan Galatasaray, ikinci transfer hamlesi olarak Beşiktaş'ın listesinde yer alan Kazım Karataş ile anlaşma sağlamıştı. Süper Lig devleri bir transferde daha karşı karşıya geldi.

HEDEF SEFEROVİC

Transfer döneminde kadrosuna birçok isim katmaya hazırlanan Galatasaray, golcü arayışlarını da sürdürüyor. Fanatik'in haberine göre, Aslan, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Haris Seferovic için girişimlere başladı. Benfica formasıyla geçen sezon 15 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 30 yaşındaki santrfor için Portekiz ekibi ve oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Benfica'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık kararı alan Seferovic ile, Galatasaray'a ek olarak İtalya'dan da kulüpler ilgileniyor. Benfica'nın, 8 milyon euro kadro değeri bulunan oyuncu için minimum 6 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın da taksitli ödemek koşuluyla, 4 milyon euro bandına kadar çıkmaya olumlu baktığı aktarıldı.

Haberler.com - Spor