Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Dünyada sadece iki lider kaldık

 Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 ABD Başkanı Biden: Suriye halkı için tarihi bir an. İran ve Esad'a yaptırımlar devam edecek

Biden'dan çarpıcı mesaj: Suriye halkı için tarihi bir an, Esad hesap vermeli
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

Galatasaray'dan Hakem Turgut Doman'a Sert Tepki

Galatasaray'dan Hakem Turgut Doman'a Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor'a karşı kazandıkları maçta hakem Turgut Doman'a sert eleştirilerde bulundu. Hatipoğlu, hakemin Barış Alper Yılmaz'a yönelik şiddetli müdahaleye kırmızı kart göstermemesini eleştirerek, 'Bu hakem düdüğünü asmalı' dedi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu,Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçın hakemi Turgut Doman'a sert tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Hatipoğlu, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladı.

Müsabakanın hakemi Turgut Doman'ı eleştiren Hatipoğlu, "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık edeceklerini ilan ettiler de milli futbolcuya da mı bu düşmanlık devam edecek? Bugün Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı hakkında da bilgi veren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Barış'ın durumu kötü, şu anda sakatlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde... 'Ayakkabısına bastı diye vermedim.' diyor. Ayakkabıya mı basmış, dizine mi basmış? Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla geliyor."

Hatipoğlu, bir gazetecinin daha önce yapmış olduğu "Biz hepsini yeneceğiz." şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, "Evet bugün yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibiydi. Lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular yarın milli mücadele verecek. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz, el insaf." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
img

Bu habere en çok ünlüler üzülecek! Trump meşhur yasayı çekiyor
img

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.