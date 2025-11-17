Haberler

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçiyor. Milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Sarı-kırmızılılar, Inter'in yaz aylarındaki 30 milyon euro'luk talebinin ardından transferi rafa kaldırmıştı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminde uzun süre gündeminde tuttuğu Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

GÜNDEM YENİDEN HAKAN

Milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Sarı-kırmızılılar, Inter'in yaz aylarındaki 30 milyon euro'luk talebinin ardından transferi rafa kaldırmıştı. Ocak ayında orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom,yeniden Hakan Çalhanoğlu'na yöneldi.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılıların Inter'e resmi teklif yaparak pazarlıklara başlayacağı belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon 13 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, bu maçlarda 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
