Galatasaray'dan Griezmann bombası

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 21 Ocak 2026'da ilk 24 sıralaması açısından kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da, dev maç öncesi dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, İspanyol ekibinin yıldız ismi Antoine Griezmann ile ilgilendiği öne sürüldü.

DÜNYA YILDIZI İÇİN HAMLE HAZIRLIĞI

Sözcü'de yer alan habere göre, Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi isimlerle anılan Galatasaray, dünya futbolunda ses getirecek bir transfer için daha harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların radarına Antoine Griezmann girdi.

YILDIZ İSİMLER AVANTAJ SAĞLIYOR

Haberde, Sane ve İlkay Gündoğan gibi üst düzey futbolcuların kadroda yer almasının, Griezmann'ın Galatasaray'a transferi konusunda önemli bir avantaj oluşturabileceği ifade edildi. Yönetimin, ara transfer döneminde hem Atletico Madrid hem de oyuncu cephesiyle temaslara başlamayı planladığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 26 resmi maçta görev aldı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

34 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Griezmann'ın güncel piyasa değerinin ise 11 milyon Euro olduğu kaydedildi.