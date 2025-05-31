Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı
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Al-Duhail, Galatasaray'dan 30 Ocak'ta transfer ettiği Hakim Ziyech'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Ziyech, kulübü ile 2027 yılına dek sözleşme imzalamıştı.

Al Duhail'in 30 Ocak tarihinde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in yeni takımıyla macerası 4 ay sürdü.

ZIYECH 4 AY D A YOLLANDI

Katar Ligi ekibi Al Duhail, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2027 yılına dek sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında Hakim Ziyech'e teşekkür edildi ve yıldız futbolcuya kariyerinin kalan kısmı için başarı dilendi.

Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

KATAR PERFORMANSI

Al Duhail forması ile bu sezon 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu Ziyech, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun ismi Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bu kendine hayrı olmayan şahıs yüzünden yüzünden GS geçen sezon derbilerde ve süper kupa da varlık gösteremedi. Neyseki yaptıklarının bedelini ödüyor...

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