Galatasaray Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak transfer yavaş yavaş belli oluyor. Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler işi bitirme noktasına getirmişken araya ezeli rakibi Galatasaray'ın da girdiği öne sürüldü.

ARAYA GALATASARAY GİRDİ

Fenerbahçe, özelllikle Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için pazarlıklarda sona gelinmişti ancak Galatasaray bu transferde devreye girdi.

20 MİLYON EURO

Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon eurodan açmış, Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon eurodan başlamıştı. Galatasaray'ın Danso için devreye girdiği ve pazarlıklara başladığı öğrenildi.