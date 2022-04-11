Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin göndermesine cevap! Beğenilerin ardı arkası kesilmiyor
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko karşısında 76-70 kazandığı maçın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Futboldaki derbi galibiyetinden sonra Fenerbahçe'nin peluş aslanlı göndermesine cevap veren sarı-lacivertliler, kafes içinde bulunan bir kanaryanın aslan kükremesinden sonra gözden kaybolduğu bir videoyu paylaştı. Paylaşım kısa süre içerisinde Galatasaray taraftarından binlerce beğeni aldı.
Potada oynanan derbide Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından olay bir gönderme yapıldı.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE CEVAP
Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray'ı 2-0 yendikten sonra paylaştığı pelüş aslanlı videoya sarı-kırmızılılardan cevap geldi. Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kafes içindeki bir kanaryanın aslan kükremesini duyduktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Sarı-kırmızılı taraftarları mest eden paylaşıma, kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.