Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli İsak Vural'a kanca

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, yaşanan sakatlıklar sonucu hem ilk 11'de hem de yedek kulübesinde kadro oluşturmakta çok zorlanmıştı. Ligin ikinci devresinde aynı sorunları yaşamak istemeyen Cimbom, sürpriz bir adım attı.

ESKİ FENERBAHÇELİ İSAK VURAL LİSTEYE ALINDI

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki eski oyuncusu İsak Vural'ı transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği genç oyuncu için temaslara başladığı ve kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK

Bu sezon 9 maçta 437 dakika sahada kalarak 1 asistle oynayan İsak Vural'ın da Türkiye'de forma giymeye olumlu baktığı vurgulandı.

İSAK VURAL KİMDİR?

İsak Vural, İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. Hammarby altyapısında futbola başlayan İsak Vural, daha sonrasında Benfica altyapısında forma giydi. Portekiz ekibinin U15 ve U17 takımlarında forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan genç futbolcu, 2022- 23 sezonunda Hammarby'ye geri döndü. 2023-24'te İtalya ekibi Frosinone'ye 1.32 milyon euro bedelle gönderilen Vural, bu sezon başında ise 4.50 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Pisa'ya imza attı.