Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım! Fenerbahçe logosunu değiştirdiler

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medyadan çok konuşulacak göndermeler yaptı. Sarı-kırmızılıların İngilizce hesabı, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosundaki 3 yıldızın yerine skora gönderme yaparak futbol topu koydu. Galatasaray ana hesabı ise sarı-lacivertlilerin maç önü koreografisine ek yaparak "Selam dur lidere" ifadelerini kullandı.