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Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım! Fenerbahçe logosunu değiştirdiler

Spor Haberleri

Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım! Fenerbahçe logosunu değiştirdiler

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medyadan çok konuşulacak göndermeler yaptı. Sarı-kırmızılıların İngilizce hesabı, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosundaki 3 yıldızın yerine skora gönderme yaparak futbol topu koydu. Galatasaray ana hesabı ise sarı-lacivertlilerin maç önü koreografisine ek yaparak "Selam dur lidere" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hafta boyunca skorunu merakla beklediği derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise sarı-kırmızılı cephe peş peşe paylaşımlar yaptı.

"SELAM DUR LİDERE"

Galatasaray maç sonu paylaşımında, "Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı! Maç sonucu: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray" ifadelerini kullandı. Ayrıca sarı-kırmızılıların hesabından sarı-lacivertlilerin koreografisine gönderme yapılarak, "Selam dur lidere" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım! Fenerbahçe logosunu değiştirdiler

İNGİLİZCE HESAPTAN OLAY PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılıların İngilizce hesabı ise Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu kullanarak yıldızlardan 3 tanesini futbol topuyla değiştirdi.

Galatasaray'dan derbi sonrası olay paylaşım! Fenerbahçe logosunu değiştirdiler

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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