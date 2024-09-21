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Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Takım olarak enerjilerinin ve keyiflerinin yerinde olduğunu belirten Öztürk, maçı kazanacaklarına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe derbisi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ile oynayacakları maç için Kadıköy'e hareket etti. Kafilede yer alan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

"YENECEĞİZ VE DÖNECEĞİZ"

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Enerjimiz yerinde, keyfimiz yerinde, takım iyi. İnşallah bugün de yeneceğiz ve döneceğiz" dedi.

Galatasaray'dan derbi öncesi açıklama: Yeneceğiz ve döneceğiz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

Turanokten Okten:

Tersi olursa ne olacak

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tarık usta:

şakacılar sizi

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Mert Kalyoncu:

Hak eden kazansın.

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Ser_hat:

Emmmaaaan yenilsek ne olur.1 puan fark olur...

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Cengiz Aktaş:

Yine büyük konuşuyoruz, yine hüsrana gark olacağız galiba. :)) Umarım ben yanılırım da galip gelen taraf oluruz.

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Köksal Çelik:

Deplasman tribününe yapılan işkence artık bir son bulsun

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