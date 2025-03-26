Galatasaray'dan derbi öncesi 16 milyon euroluk hamle

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik bir döneme giren Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi futbolcuların maaş ödemeleri konusunda önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların motivasyonunu üst seviyede tutmak ve olası bir kaosun önüne geçmek için harekete geçti.

16 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi, takımın 2 aylık birikmiş maaşlarını ödeyerek oyuncuların moralini yüksek tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda futbolculara toplamda 16 milyon euro ödeme yapılacağı belirtildi.

Sezonun en kritik virajlarından birinde, Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray'da bu hamlenin, takım içindeki huzuru ve konsantrasyonu artırması bekleniyor. Yönetimin, ekonomik istikrarı sağlamak adına oyunculara olan yükümlülüklerini yerine getirmesi, şampiyonluk yolunda önemli bir psikolojik avantaj sağlayabilir.

TAKIMA MORAL DE VERİLECEK

Ayrıca, derbiden zaferle çıkan Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in maç sonrası soyunma odasında prim açıklayacağı, yönetimin de şampiyonluk yolunda en küçük hataya yer vermemek adına derbi öncesi tesislere giderek oyunculara moral vereceği de öğrenildi.