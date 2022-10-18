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Galatasaray'dan çok sert VAR tepkisi: Kurguladığınız oyunun farkındayız, teker teker not ediyoruz

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'deki Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamalarına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "VAR sisteminin belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz. TFF'den beklentimiz hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırmasıdır" denildi.

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'deki Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamalarına tepki gösterdi. Kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" denildi.

Galatasaray'ın maçlarında VAR'ın "kısa devre yaparcasına" çalışmadığı savunulan açıklamada, "VAR sisteminin, utanma, hakkaniyet ve adalet duygusunu kaybetmiş art niyetli kişiler tarafından, belli takımların işine gelir şekilde uygulandığı gerçeği artık şüphe götürmez bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır" ifadeleri yer aldı. Açıklama şöyle devam etti:

"Adeta sinir uçlarımızla oynamak amacıyla atanmış hakemler eliyle ve belli odaklar tarafından yönlendirilen maçlar nedeniyle, kendimize öncelik olarak koyduğumuz ligimizin marka değerini yükseltme hedefinin, sayenizde, beyhude bir çaba haline geldiğini üzülerek görmekteyiz.

Biliniz ki sistematik olarak kurguladığınız oyunun ilk günden beri farkındayız ve bu bilinçle sezon başından beri tüm hatalarınızı teker teker not ediyoruz. Bunları ortaya koyduğumuzda bizlerin haklılığı ortaya çıkacak. Sizlerin bu gerçekleri manipülatif söylemlerle ve yarattığınız adaletsiz düzenin unsurlarıyla bertaraf etme çabalarınızı da, kamuoyunu nasıl yanıltmaya çalıştığınızı da tespit etmeye devam edeceğimize ve yapacağınız tüm eylemlerin takipçisi olacağımıza emin olabilirsiniz. Görüyoruz ki bu haksızlıklar sadece bize değil kayrılan birkaç kulüp dışında herkese yapılmaktadır. Günden güne kararlılıkla artacak mücadelemiz ise sadece kendimiz için değil bu sistemin zarar verdiği tüm kulüpler için olacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acil beklentimiz, hakem katliamlarını bir bir belirleyerek bu facianın sorumlularını vakit kaybetmeden futboldan uzaklaştırması ve adaleti HERKES için sağlamasıdır."

Galatasaray'dan çok sert VAR tepkisi: Kurguladığınız oyunun farkındayız, teker teker not ediyoruz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Var Odası Spor Haberler

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Yorumlar (7)

ercan gurbhetchi:

terim gitti gs yi savunan kalmadı. Her maç hakkımız yenerken rakiplerin lehine hatalar yapılıyor. Gs başkanı ve yönetimi artık gs nin haklarını savunmalı. yeter.

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YİGİT TÜRKALP:

dünya yıldızlarınız balon çıktı yine.gol atamıyorsunuz.herşeyiniz bahane........ sıkışınca hakemler,falan filan :)

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mustafa özkan:

bu ülkede hakem den şikayet edecek en son takımsınız,insan utanır şunları yazarken.

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