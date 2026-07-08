Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. Sabah salonda kuvvet, akşam ise pas ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.
GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, günün ilk çalışmasında salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 9'a 3 pas çalışması yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı