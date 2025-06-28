Galatasaray'dan beşinci yıldız açıklaması! Logo da böyle konumlandırılacak

Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı armasına takma başarısı gösteren Galatasaray'da merakla beklenen yıldızların konumlandırılması cevabını buldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılar 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için yıldız kullanımı hakkında açıklama yaptı.

Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımızın formalarındaki beş yıldız, 2025-2026 sezonu boyunca bir yıldız üstte olacak şekilde kullanılacaktır. Forma logomuzdaki yıldızların 2026-2027 futbol sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılması planlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.