Galatasaray'dan beşinci yıldız açıklaması! Logo da böyle konumlandırılacak
Galatasaray, futbol takımı formalarındaki logoda 2025-2026 sezonu boyunca beş yıldızdan birinin üstte olacak şekilde kullanılacağını açıkladı.
Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı armasına takma başarısı gösteren Galatasaray'da merakla beklenen yıldızların konumlandırılması cevabını buldu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-kırmızılılar 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için yıldız kullanımı hakkında açıklama yaptı.
Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımızın formalarındaki beş yıldız, 2025-2026 sezonu boyunca bir yıldız üstte olacak şekilde kullanılacaktır. Forma logomuzdaki yıldızların 2026-2027 futbol sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılması planlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.