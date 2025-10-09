Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray'da, Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den aldığı astronomik teklifin yankıları sürüyor. Taraflar, iki hafta önce krizi çözse de yeni sözleşme görüşmelerinde tam anlaşma sağlanamadı.

NEOM SC'nin milli futbolcuya 4 yıl için 50 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 85 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncu, bu teklif sonrası ayrılmayı düşünmüş ancak yönetimin zam sözüyle takımda kalmaya ikna edilmişti.

RAKAMSAL FARK KAPANMADI

Görüşmeler sürerken taraflar arasında maddi fark devam ediyor. Barış Alper Yılmaz cephesi, yıllık 7.5 milyon euro talep ederken, sarı-kırmızılı yönetim bu rakamı 5 milyon euro + bonuslar şeklinde sınırlı tutmak istiyor. Yönetim, teklifine gerekçe olarak "Yerli oyuncular arasında maaş farkı açılmasın" prensibini öne sürdü. Anlaşmazlığın çözümü, milli aradan sonraya bırakıldı.

YENİ GÖRÜŞME MİLLİ ARA SONRASI

Tarafların, milli ara sonrası yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme detaylarını netleştirmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in takımda kalmasından yana ancak kulübün maaş dengesini de korumak istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olan Barış Alper'in sözleşme süreci, takım içi maaş politikasını da yakından etkileyecek.