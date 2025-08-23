Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz Açıklaması

GALATASARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray için çok büyük bir değer olduğunu belirtip Kayserispor kafilesine alınmamasının nedenini açıkladı.

Abdullah Kavukçu şu sözleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."