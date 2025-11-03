Haberler

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
Güncelleme:
Sezonun başında Galatasaray'dan ayrılarak Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, yeni takımında kötü günler geçiriyor. Oynadığı 12 maçta da gol atamayan İspanyol yıldız, son maçta penaltı kaçırmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Morata'ya taraftarlar tarafından büyük tepki gösterildiği aktarıldı.

  • Alvaro Morata, Como takımıyla çıktığı 12 maçta gol atamadı ve 1 asist yaptı.
  • Alvaro Morata, Napoli ile oynanan maçta penaltı kaçırdı.
  • Como taraftarları, Alvaro Morata'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılmasının ardından İtalya Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, kariyerinde adeta dibi gördü.

12 MAÇTA GOL ATAMADI

Como'ya çok büyük hayallerle transfer olan Morata, yeni takımıyla çıktığı 12 maçta gol atamadı ve bu maçlarda yalnızca 1 asist yapabildi.

NAPOLI'YE KARŞI PENALTI KAÇIRDI

İspanyol futbolcu, son olarak Napoli ile oynanan ve 0-0 sona eren maçta penaltıdan yararlanamadı. 32 yaşındaki yıldız, penaltıda kaleciyi geçemedi. Morata'nın penaltının ardından büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

TARAFTARDAN TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Kaçan penaltı sonrası Como taraftarları, Morata'ya tepki gösterdi. Taraftarların yıldız oyuncuya sosyal medya üzerinden birçok mesaj atarak kendisine gelmesi gerektiğini, aksi halde takımdan istemediklerini dile getirdiği belirtildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
