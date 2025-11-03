Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılmasının ardından İtalya Serie A ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, kariyerinde adeta dibi gördü.

12 MAÇTA GOL ATAMADI

Como'ya çok büyük hayallerle transfer olan Morata, yeni takımıyla çıktığı 12 maçta gol atamadı ve bu maçlarda yalnızca 1 asist yapabildi.

NAPOLI'YE KARŞI PENALTI KAÇIRDI

İspanyol futbolcu, son olarak Napoli ile oynanan ve 0-0 sona eren maçta penaltıdan yararlanamadı. 32 yaşındaki yıldız, penaltıda kaleciyi geçemedi. Morata'nın penaltının ardından büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

TARAFTARDAN TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Kaçan penaltı sonrası Como taraftarları, Morata'ya tepki gösterdi. Taraftarların yıldız oyuncuya sosyal medya üzerinden birçok mesaj atarak kendisine gelmesi gerektiğini, aksi halde takımdan istemediklerini dile getirdiği belirtildi.