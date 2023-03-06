Galatasaray'dan alkışlık hareket! Deprem bölgesine 250 kalıcı konut ve 10 okul

Galatasaray, 6 Şubat'ta yaşanan deprem faciasının yaralarını sarmak adına düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan afet bölgesine 100. yardım tırı uğurlandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 100. tırı uğurlarken bölgeye yapılacak olan yardımların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

"100. YILIMIZ İÇİN HAZIRLANMIŞTIK"

Acıyı hep birlikte yaşadıklarını aktaran Özbek, "6 Şubat'taki deprem ülkemizin neredeyse yüzde 20'ye yakınını büyük bir şiddetle etkiledi. 15 milyon kardeşimiz depremden epey etkilendi. Evini barkını, işini, hayatını kaybedenler var. Bu acıyı hep beraber, ülke olarak hissettik. Birinci günden itibaren bölgeye yardımlarımızı en hızlı şekilde gönderdik. Bugün de 100. tırımız yola çıkıyor. Bu sene aynı zamanda cumhuriyetin 100. yılı. Cumhuriyetin 100. yılını Galatasaray Spor Kulübü olarak en coşkulu kutlamak için etkinlikler hazırlamıştık ancak çok mümkün olmadı. Diğer taraftan 100. tırımız da bugün yola çıkıyor. 'Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray' mottosu tam yerine oturdu" dedi.

"BU ACIYI YÜREĞİNDEN HİSSEDEN HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapılması gerektiğine değinen Başkan Özbek, "Bölgede yerleşiğiz. Depolarımız var. Gönderilen her yardım yerine ulaşıyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgeye yardımımız 100. tır ile bitmiyor. 500 konteyner için oradaki yerlerimiz ayrıldı, altyapımız yapıldı. Konteynerlerin sevkiyatına başladık. Mobil tuvalet sevk ediyoruz. Bölgeye ziyaretimde Sayın Bakan Murat Kurum ile görüşmem oldu. Bölgedeki göçü engellemek lazım. İnsanlar tedirgin oldukları için başka vilayetlere göçüyorlar. İş gücü azalması oluyor. Hatay'da, Maraş'ta, Antep'te sanayileri gezdim. Sanayi durmuş halde. Çünkü insanlar oradan ayrıldı. Kalıcı konutlar yapmak lazım. İnsanlar belli süre konteynerlerde kalabilirler; ama bölgeyi terk etmemeleri için kalıcı konuta ihtiyaç var dedi bakan. Ben de kendisine Galatasaray olarak buna destek vermek istediğimizi söyledim. Yaklaşık 250 adet kalıcı konutun yapılması için sayın bakan ile mutabık kaldık. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bunun için tüm Galatasaray taraftarlarından, bu acıyı yüreğinden hisseden herkesten destek ve yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KALICI KONUT VE OKULLARI GALATASARAY OLARAK YAPMAK İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı ile yaptığı görüşmeyi aktararak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Özbek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta içinde Milli Eğitim Bakanı beni aradı. Bölgedeki en önemli aktivitelerden biri eğitimin durmaması gerekliliği olduğunu söyledi. Bu çalışmalara Galatasaray'ın katkı vermesini istediler. Ben de 10 tane hafif çelikten okulun Galatasaray tarafından yapılacağını kendisine ifade ettim. Galatasaray olarak bu yaraları sarmak için bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geleni en üst seviyede yapmak istiyoruz. Kalıcı konutları ve okulları Galatasaray camiası olarak yapmak istiyoruz. Bu kampanyalarımızı desteklesinler. Faaliyetler açısından en ön sıralarda yer alıyoruz. Bu bizim görüşümüz değil. Tanıdığımız, bildiğimiz kamuoyundaki kişilerin paylaştığı şeyler bunlar. Bu da bizi gururlandırıyor. Türk insanı olarak bunu vazife olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetin 100. yılı çok önemli. Aynı zamanda depremin açtığı yaraların sarılması için elimizden geleni yapacağız. Bu hepimizin yarası. Cumhuriyetin 100. yılı için de bu yılı coşkuyla kutlayacağız. İlk günkü heyecanımızı kaybetmememiz lazım. Bölgedeki durum çok kötü. İş gücünün azalması, sanayinin durması tüm ülkeyi etkileyecek bir olay. Bu yardımlarda AFAD ile irtibat halindeyiz. Bütün Galatasaraylıların çabalarımıza destek vermesi gerekiyor."