Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek cevap: Sizin adınıza utanıyoruz

Galatasaray, Fenerbahçe Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaya sert cevap verdi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Sizin adınıza utanıyoruz" ifadesi dikkat çekti.

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından açıklama yaptı.

"GÜZİDE RAKİBİMİZ YÖNETİCİLER YÜZÜNDEN DÜŞMEDİĞİ SEVİYEYE İNDİ"

Galatasaray'ın açıklamasında, "116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi." denildi.

İşte Galatasaray'ın 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' açıklaması:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü."