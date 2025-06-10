Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, gündeme dair konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yapan Hatipoğlu, "Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorgular. Ali Koç'un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştık. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Biz de başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderir.'' dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunarak çarpıcı sözlere imza attı.

''GALATASARAY BAŞARISIZ OLANI GÖNDERİYOR''

Galatasaray'da başarısızlığın gelmesi durumunda yolların ayrıldığını dile getiren Hatipoğlu, Fenerbahçe'de aynı durumun olmadığını dile getirerek, " Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorgular. Sayın Ali Koç'un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Biz de başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderiyor zaten. Camianın beklentisi başarı. Galatasaray'ı farklı kılan bu. Galatasaray üyeleri, genel kurulu, taraftarı başarısızlıkları mutlaka cezalandırıyor." dedi.

''HEP BİZ ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ''

Her sezon şampiyon olmak istediklerini dile getiren Hatipoğlu, "Bu sezon şöyle bir algı oluşturuldu; her sene Galatasaray mı şampiyon olacak, bırakın bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun, hatta Fenerbahçe de değil Ali Koç şampiyon olsun. Rakip takım yöneticileri dahi böyle bir algı oluşturdu. Hep siz mi şampiyon olacaksınız dediler, evet hep biz şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Bu conconlarda eziklik bir türlü geçmiyor nedense.Ya çıkmışsın oraya bunlara gerek var mı.Yok illa birbirimizi yememiz gerekir.FB.olmasa senin ne büyüklüğün olur.Seni de FB.yi de büyük yapan yıllara dayanan o güzel rekabet.Bu biterse sana kim büyük der.Bu her konuda hırgürü ülke olarak ne olur bırakalım artık.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Galatasaray önce kendisine çeki düzen verecek. Kimlerin hegemonya sında olduğunu bilecek. Sponsorsaray kolay olunmuyor tabi haklısınız. Külah öne koyulup düşünülecek. Sadece maçlarınızı oturup izleyiniz bakalım. Formabrenklerini değiştirip biraz uzak çekimlerle maçları izleyiniz bakalım neler göreceksiniz?

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Artık Türkiye'de en büyük değil, Tek büyük var. Diğer rakiplerde kendi çıkarları uğruna koltuğa yapışanlar var. Bu kadar mı yüzsüz olunur. Seçim kararını bile Eylül'de almak, siz bana mecbursunuz demek. Ama hala anlamayan kuş beyinliler var. Adam hakaret etmeden ne güzel tespit de bulunmuş yalan mı?

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