Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
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Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olan Galatasaray, Victor Osimhen ile ilgili bir paylaşımda bulunarak Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın aylar önce "Osimhen'i getirdin Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı göndermesi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçı devam ederken Victor Osimhen paylaşımıyla Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı göndermesi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

ACUN ILICALI'YA BOMBA GÖNDERME

Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar maçın devam ettiği sırada Osimhen paylaşımı yaptı ve Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

"MERAKTAN SORUYORUM"

Galatasaray, Victor Osimhen paylaşımında "Hayır, meraktan soruyoruz: Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi bir forvet var mı?" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, aylar önce katıldığı bir programda "Hayır, meraktan soruyorum Osimhen'i getirdin Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?" şeklinde konuşmuştu. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı Osimhen paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYarak:

Bahis reklamı yapıp haksız rekabetle getirdiğiniz futbolcu. Elinizde tutunda görelim. Işte o zaman GS gerçekten büyükmüş diyeceğim. Adam Arabistan ile GS arasında karar verip size geldi.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıMGk:

Akşam Fener emretti sabah TFF yaptı buna rağmen yıkamadılar tarihimizin en onurlu en direnişli şampiyonluğu oldu

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

acuna kapak olmuş

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıg5rrp68hf9:

Acun bey, şey acun bey

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