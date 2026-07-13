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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çift idman yaptı. Sabah kuvvet ve koşu, akşam ise pas çalışmaları ve turnuva ile antrenman tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk idmanında sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapıldı.

Akşam antrenmanı ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, dar ve geniş alanda pas çalışması sonrasında dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
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