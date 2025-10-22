Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla yendi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, Devler Ligi'nde 13 yıl aradan sonra üst üste iki galibiyet elde etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray,3-1 kazandı.
GOLLER OSIMHEN VE YUNUS AKGÜN'DEN
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün attı.
13 YIL ARADAN SONRA BİR İLK
Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 13 yıl sonra ilki yaşadı.
SIRADAKİ RAKİP AJAX
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin dördüncü hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.