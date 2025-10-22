Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray,3-1 kazandı.

GOLLER OSIMHEN VE YUNUS AKGÜN'DEN

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün attı.

13 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 13 yıl sonra ilki yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP AJAX

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin dördüncü hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.