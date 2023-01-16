Galatasaray'dan 1.Lig'e! Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi futbolseverleri şaşırttı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiraladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, futbolcunun ücretlerinin tamamının Pendikspor tarafından karşılanacağı belirtildi.

Sezon başında Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan, Karadeniz ekibi ile yollarını ayırmasının ardından İstanbul'a geri döndü. Deneyimli futbolcunun yeni adresi belli oldu.

PENDİKSPOR FORMASI GİYECEK

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı Pendikspor'a kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

ÜCRETLERİNİ İSTANBUL EKİBİ ÖDEYECEK

Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.