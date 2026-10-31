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Galatasaray Daikin, yarın Fenerbahçe Medicana'yı Sultanlar Ligi'nde konuk edecek

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Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta derbisinde Galatasaray Daikin, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Ligde 8 puanla 7. sıradaki Galatasaray, 11 puanla ikinci basamaktaki Fenerbahçe'yi ağırlayacak; maç TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, yarın Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Derbi, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde geride kalan 5 haftayı 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamlayan Galatasaray Daikin, 8 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Medicana ise oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 11 puana sahip sarı-lacivertliler, ikinci basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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