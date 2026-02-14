Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı zorlu bir maçta 3-2 mağlup etti. Maçta setler 25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Alper Bulut

Türk Hava Yolları : Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Nicoletti (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Işıl Öz)

Galatasaray Daikin: Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Ayçin Akyol, Timmerman, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 25-23, 22-25, 25-16, 19-25, 12-15

Süre: 136 Dakika (32, 31, 27, 27, 19)

Vodafone Sultanlar Ligi 22. haftasında Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 3-2 yendi.

