Haberler

Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Set sonuçları 26-24, 25-23 ve 25-22 şeklinde gerçekleşti.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Caner Çildir, Onur Coşkun

GALATASARAY DAİKİN: Ilkin Aydin, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol, Bongaerts, Carutasu, Sylla

KUZEYBORU: Dilek Kınık Ekşi (L), Lila Şengün, Yaren Işık, Ece Hitayca, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Smarzek, Lozo, Enweonwu, Merve Çepni, Ergül Avcı

SETLER: 26-24, 25-23, 25-22

SÜRE: 88 dakika (26', 31', 31')

Galatasaray Daikin, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Kuzeyboru'yu 26-24, 25-23 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Galatasaray, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda