Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda Martyna Lukasik ile yollar ayrıldı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Lukasik'e verdiği hizmetler için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "???????Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Martyna Lukasik'e verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Lukasik, geçen haziran ayında İtalya ekibi Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat