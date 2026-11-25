Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Lodz'u 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2027 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Budowlani Lodz'u 3-1 mağlup etti. İlk seti kaybeden sarı-kırmızılılar sonraki setleri kazanarak galip geldi ve Myriam Sylla MVP seçildi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2027 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Budowlani Lodz'u 3-1 mağlup etti.
Avrupa arenasındaki ilk sınavına Polonya'da çıkan sarı-kırmızılı ekip, ilk setini 25-23 geride tamamladığı mücadelenin sonraki setlerini 25-19, 25-22 ve 25-21 kazanarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Grup aşamasına 3 puanla başlayan Galatasaray'da İtalyan smaçör Myriam Sylla, sergilediği performansla karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Sarı-kırmızılılar, E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Aralık tarihinde sahasında Almanya'nın VfB Suhl Thüringen takımını ağırlayacak.