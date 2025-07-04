Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexandra Frantti'yi Kadrosuna Kattı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transferleri kapsamında ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Frantti, önceki sezonda VakıfBank'ta mücadele etti.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak VakıfBank'ta forma giyen Frantti, bir Sultanlar Ligi, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor