Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexandra Frantti'yi Kadrosuna Kattı

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transferleri kapsamında ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Frantti, önceki sezonda VakıfBank'ta mücadele etti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak VakıfBank'ta forma giyen Frantti, bir Sultanlar Ligi, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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