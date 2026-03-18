Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı final rövanş maçında CSO Voluntari 2005 takımını 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, finalde Dresdner SC ile Reale Mutua Fenera Chieri'76'nın galibiyle karşılaşacak.

SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Serena Salvati, Maciej Maciejewski

CSO VOLUNTARI 2005: Kosinski (L), Ruci, Schut, Duchesneau, Axinte, Ionescu, Starks, Radosova, Van de Vosse, Cristea, Mazej (L), Popa

GALATASARAY DAİKİN: Frantti, İlkin Aydın, Aslı Tecimer, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Wang, Timmerman, Bongaerts, Carutasu, Sylla

SETLER: 13-25, 10-25, 8-25

SÜRE: 64 dakika (23', 22', 19')

Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005 takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, CEV Kupası finalinde Dresdner SC - Reale Mutua Fenera Chieri'76 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi

