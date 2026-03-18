Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finale yükseldi
Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı final rövanş maçında CSO Voluntari 2005 takımını 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, finalde Dresdner SC ile Reale Mutua Fenera Chieri'76'nın galibiyle karşılaşacak.
SALON: Sala Polivalenta
HAKEMLER: Serena Salvati, Maciej Maciejewski
CSO VOLUNTARI 2005: Kosinski (L), Ruci, Schut, Duchesneau, Axinte, Ionescu, Starks, Radosova, Van de Vosse, Cristea, Mazej (L), Popa
GALATASARAY DAİKİN: Frantti, İlkin Aydın, Aslı Tecimer, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Grobelna, Wang, Timmerman, Bongaerts, Carutasu, Sylla
SETLER: 13-25, 10-25, 8-25
SÜRE: 64 dakika (23', 22', 19')
