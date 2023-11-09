Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda Finlandiya temsilcisini mağlup etti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

SALON: Loimua Areena

HAKEMLER: Daniel Apanowicz, Thien Khuc

HAMEENLINNA: Bjerregard Madsen, Tuominen (L), Kovanen, Collombin, Roivainen, Klimovich, Timonen (L), Alatalo, Kilpinen, Marmen, Deisl, Shumeiko

GALATASARAY DAIKIN: Selen Ursavaş (L), İlkin Aydın, Tashiro, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu Yarkın (L), Cuttino, Gneiting, Eggleston

SETLER: 14-25, 18-25, 13-25

SÜRE: 73 dakika (20, 22, 31)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı 25-14, 25-18 ve 25-13 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip çeyrek final kapısını araladı. Bu eşleşmenin rövanş maçı ise 16 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.