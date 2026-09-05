Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, koşu çalışması ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı