Galatasaray'da sistem değişiyor! Takımın yeni beyni belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, yeni transferlerinin takıma katılmasıyla birlikte oyun içindeki sistemini değiştiriyor.

İLKAY İLE YENİ PLAN

Teknik direktör Okan Buruk, son üç sezonda farklı varyasyonlarla uyguladığı oyun anlayışını, İlkay'ın gelişiyle birlikte yeniden 4-2-3-1 sistemine geçiş yalacak.

İLKAY 10 NUMARA

Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens'in yaşının da ilerlemesiyle birlikte hücumun yönlendirilmesi artık İlkay Gündoğan'a emanet edilecek. Deneyimli futbolcu, Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızlarla hücum hattında bağlantıyı kuran kilit isim olacak. İlkay, sadece oyun kurulumunda değil, tecrübesi ve liderliğiyle de sahadaki dengeyi sağlayacak.

SARA YERİNE DÖNÜYOR

Deneyimli oyuncu İlkay'ın takıma gelişiyle birlikte Galatasaray'da başka bir taş da yerine oturuyor. Son haftalarda 10 numara pozisyonunda oynayan Gabriel Sara, asıl mevkisi olan 8 numaraya geri dönecek. Okan Buruk'un, yeni sezonda daha dengeli ve pas oyununa dayalı bir yapı kurmak istediği biliniyordu. İlkay Gündoğan gibi oyun aklı yüksek bir futbolcunun gelişiyle bu planın zemini oluştu. Buruk'un 4-2-3-1 sisteminde İlkay'ı merkez rolüne yerleştirerek, hem orta sahayı hem de hücumu daha efektif kullanması bekleniyor.