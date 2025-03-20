Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan haber var

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan haber var
Olay iddia: Gözaltına alınanlar arasında itirafçı olmak isteyenler var

Gündem yaratacak "itirafçı" iddiası! Doğruysa gözaltı sayısı katlanır
Mansur Yavaş'tan hakkında soruşturma başlatılacağı iddiasına yanıt

Yavaş'tan sıranın ona geldiği yönündeki iddiaya yanıt
İBB soruşturmasında aranan Emrah Bağdatlı telefonu evde bırakıp yurt dışına gitmiş

Kilit isim telefonu evde bırakıp yurt dışına gitmiş

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı gerçekleşiyor! Gideceği takım da belli

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Kerem Demirbay'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen deneyimli orta saha oyuncusuna Samsunspor'un ilgisi olduğu iddia edildi. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan kimi transfer etmek istersiniz?" sorusuna "Kerem Demirbay" yanıtını vermişti.

Galatasaray'da son dönemde süre bulmakta zorlanan Kerem Demirbay'ın adı Samsunspor ile anılıyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım'ın deneyimli orta sahayı takımlarında görmek istediklerini açıklamasının ardından 31 yaşındaki futbolcunun da transferi düşündüğü iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Samsunspor'un ilgisine olumsuz yanıt vermeyen Kerem Demirbay, sezon sonunda geleceğini değerlendirecek. Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtilen deneyimli futbolcunun, düzenli oynayabileceği bir ekipte kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.

Eğer Kerem Demirbay, Samsunspor'a transfer olma kararı verirse, Galatasaray yönetiminin bu transfere izin vereceği de gelen bilgiler arasında.

BU SEZON 3 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Demirbay, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta toplam 909 dakika süre aldı. 3 asistlik skor katkısı veren orta saha oyuncusu, özellikle son haftalarda Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında kendisine yer bulmakta zorlandı. Sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırıp Samsunspor'a transfer olup olmayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı gerçekleşiyor! Gideceği takım da belli
Kaynak: Haberler.com / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title