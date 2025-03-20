Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı gerçekleşiyor! Gideceği takım da belli

Galatasaray'da son dönemde süre bulmakta zorlanan Kerem Demirbay'ın adı Samsunspor ile anılıyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım'ın deneyimli orta sahayı takımlarında görmek istediklerini açıklamasının ardından 31 yaşındaki futbolcunun da transferi düşündüğü iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Samsunspor'un ilgisine olumsuz yanıt vermeyen Kerem Demirbay, sezon sonunda geleceğini değerlendirecek. Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtilen deneyimli futbolcunun, düzenli oynayabileceği bir ekipte kariyerine devam etmek istediği ifade ediliyor.

Eğer Kerem Demirbay, Samsunspor'a transfer olma kararı verirse, Galatasaray yönetiminin bu transfere izin vereceği de gelen bilgiler arasında.

BU SEZON 3 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Demirbay, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta toplam 909 dakika süre aldı. 3 asistlik skor katkısı veren orta saha oyuncusu, özellikle son haftalarda Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında kendisine yer bulmakta zorlandı. Sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırıp Samsunspor'a transfer olup olmayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.