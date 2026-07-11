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Galatasaray, sabah salonda, akşam sahada çalıştı

Galatasaray, sabah salonda, akşam sahada çalıştı
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sabah kuvvet, akşam ise pas ve çift kale maç antrenmanı yaptı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah salonda kuvvet çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda pas ve geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, pazartesi günü saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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