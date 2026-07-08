Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah salonda kuvvet çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, koşu çalışması ve iki grup halinde 9'a 3 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı