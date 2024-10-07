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Galatasaray'da yatıyordu! Fransa'da durdurulamıyor

Galatasaray'da yatıyordu! Fransa'da durdurulamıyor
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Geçen sezon Galatasaray'da fazla kiloları ve isteksiz tavrıyla alay konusu olan Tanguy Ndombele, Fransa'da yeniden doğdu. Nice takımında parlak bir performans sergileyen Ndombele, maçın adamı seçildi. Teknik Direktör Franck Haise ve kulüp başkanı Jean-Pierre Riviere, Ndombele'nin performansını övdü.

Geçen sezonu Galatasaray'da Tottenham'dan kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele, kilosu ve süre aldığı maçlardaki etkisiz görüntüsüyle tepki çekiyordu. Fransız ekibi Nice'e transfer olan 27 yaşındaki Fransız yıldız performansıyla Ligue 1'i sallıyor.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Tanguy Ndombele, takımı Nice'in Paris Saint-Germain ile berabere kaldığı maçta sergilediği parlak performansla maçın adamı seçildi. Fransız futbolcu, ikili mücadelelerdeki başarısı, orta alandaki kontrolü, pasları ve savunma katkısıyla maça damgasını vurdu.

"KANITLAMAM GEREKEN ŞEYLERVAR"

Takımda vazgeçilmez hale gelen futbolcu, "Kariyerimde oynamam gereken bir noktadayım. Kanıtlamam gereken şeyler var ve iyi oynamanın ötesinde, bazı hisleri yeniden yaşamak istiyorum" dedi.

HERKES ÖVÜYOR

Nice Teknik Direktör Franck Haise, "Hazırlıklarını onu çok fazla zorlamayacak şekilde yönettik. Geçen her hafta, Tanguy'u daha iyi oyuncu haline getirecek" ifadelerini kullanırken, kulübün başkanı Jean-Pierre Riviere, "Çok yetenekli bir oyuncu ve Ndombele'yi kaybetmek istemeyiz. Bazen oyuncuların karmaşık sezonları olabilir. Ndombele'nin güven ortamına ihtiyacı vardı. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ancak, bizim sağladığımız atmosferin ötesinde her şeyin yolunda gitmesini sağlayan kişi Tanguy Ndombele'dir" dedi.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

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