Galatasaray'da Wilfried Zaha kadro dışı bırakıldı! İşte sebebi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da karşılaşmaya az bir süre kala takımdaki geleceği tartışma konusu olan Wilfried Zaha ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Wilfried Zaha, transfer görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Yaşanabilecek sakatlıklar sebebiyle bu kararının alındığı belirtildi.

ESKİ TAKIMIYLA ANLAŞTI

Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında gelen ve takımdan ayrılmasının an meselesi olduğu ifade edilen tecrübeli futbolcunun eski kulübü olan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palaceile anlaşmaya vardığı ve kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını beklediği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN ZAHA İÇİN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İki senedir şampiyon oluyoruz. Oyuncularımıza da ilgiler var. Hem oyuncuların hem de bizim lehimize olan opsiyonları açık bırakıyoruz. Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı. Futbol aklı ortak akıldır. Galatasaray da bu şekilde yönetilmektedir. Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldukları maçın ardından Zaha için "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Barış'ın sağ beke geçmesini, dizilişi 4-3-2 olarak dizilmemiz gerektiğini söyledim. İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stopere geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. Görev verdiğinizde oyuncular yanlış anlayabiliyor. Hızlı bir karar veriyoruz. Diziliş olarak hücumcu bir takımdık. İki kanat, iki forvetle oynadık. Dizilişi tam iletemediler. Onunla ilgili çağırıp konuştuk. Bu arada da yediğimiz goller oldu" açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan takımı 2-0 gerideyken Lucas Torreira'nın yerine 75. dakikada oyuna dahil olan Wilfried Zaha, Buruk'un bu açıklamasından sonra çarpıcı bir harekete imza atarak Instagram hesabındaki profil fotoğrafını karartmıştı.