Osimhen'den sakatlık şoku: Başakşehir maçında oyundan çıktı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Başakşehir maçında 33. dakikasında sakatlığından dolayı oyundan çıkarken, Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen sakatlandığından dolayı oyuna devam edemedi. Müsabakanın 23. dakikasında orta sahada Operi ile girdiği ikili mücadele sonrasında kasığından sakatlanan Osimhen yaklaşık 10 dakika kendini denedi. Daha sonra 31. dakikada bir pozisyonun ardından 27 yaşındaki futbolcu teknik heyete devam edemeyeceğini işaret etti. Karşılaşmanın 33. dakikasında da Victor Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı