Galatasaray'da ünlü yıldızın bileti kesildi! Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi ve Wilfried Zaha kadroya eklenirken, Rumen futbolcu Morutan kadroya alınmadı.

Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçının hazırlıkları sürerken, yeni transferlerin yer aldığı maç kadrosu UEFA'ya bildirildi. Kadroda Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Günay Güvenç yer aldı.

Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay kadroya dahil edilirken, bir diğer şaşırtıcı haber Morutan için geldi. Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımı Pisa'da kiralık oynayan Morutan maç kadrosuna alınmadı.

İTALYA'DAN TALİP VAR

Zalgiris ile oynanan maçların ikinci yarısında sahaya sürülen Morutan'ın gelecek sezon planları arasında yer almadığı düşünülüyor. Futbolcunun kariyerine nasıl bir yön vereceği merakla beklenirken, İtalyan kulüplerin Morutan'a ilgisi bitmedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie B ekiplerinden Palermo, bonservisi Galatasaray'da bulunan Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Transfermarkt sitesine göre 4,5 milyon avro piyasa değeri 24 yaşındaki Morutan Romanya Milli Takımı formasını 7 kez giydi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan orta saha futbolcusu 36 maçta sahaya çıkarken 3 gole imza attı, 5 asist yaptı.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci:

Fernando Muslera

Günay Güvenç

Berk Balaban

Defans:

Leo Dubois

Angelio

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Kazımcan Karataş

Sacha Boey

Orta Saha:

Fredrik Midtsjo

Berkan Kutlu

Sergio Oliveira

Lucas Torreira

Forvet:

Kerem Aktürkoğlu

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Wilfried Zaha

Nicol Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Barış Alper Yılmaz

Cedric Bakambu

Liste B: