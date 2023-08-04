Galatasaray'da ünlü yıldızın bileti kesildi! Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi ve Wilfried Zaha kadroya eklenirken, Rumen futbolcu Morutan kadroya alınmadı.
Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçının hazırlıkları sürerken, yeni transferlerin yer aldığı maç kadrosu UEFA'ya bildirildi. Kadroda Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Günay Güvenç yer aldı.
Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay kadroya dahil edilirken, bir diğer şaşırtıcı haber Morutan için geldi. Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımı Pisa'da kiralık oynayan Morutan maç kadrosuna alınmadı.
İTALYA'DAN TALİP VAR
Zalgiris ile oynanan maçların ikinci yarısında sahaya sürülen Morutan'ın gelecek sezon planları arasında yer almadığı düşünülüyor. Futbolcunun kariyerine nasıl bir yön vereceği merakla beklenirken, İtalyan kulüplerin Morutan'a ilgisi bitmedi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie B ekiplerinden Palermo, bonservisi Galatasaray'da bulunan Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Transfermarkt sitesine göre 4,5 milyon avro piyasa değeri 24 yaşındaki Morutan Romanya Milli Takımı formasını 7 kez giydi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan orta saha futbolcusu 36 maçta sahaya çıkarken 3 gole imza attı, 5 asist yaptı.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci:
- Fernando Muslera
- Günay Güvenç
- Berk Balaban
Defans:
- Leo Dubois
- Angelio
- Kaan Ayhan
- Victor Nelsson
- Emin Bayram
- Abdülkerim Bardakcı
- Kazımcan Karataş
- Sacha Boey
Orta Saha:
- Fredrik Midtsjo
- Berkan Kutlu
- Sergio Oliveira
- Lucas Torreira
Forvet:
- Kerem Aktürkoğlu
- Mauro Icardi
- Dries Mertens
- Yunus Akgün
- Wilfried Zaha
- Nicol Zaniolo
- Halil Dervişoğlu
- Barış Alper Yılmaz
- Cedric Bakambu
Liste B:
- Jankat Yılmaz
- Ali Turap Bülbül
- Metehan Baltacı
- Caner Doğan
- Baran Aksaka
- Hamza Akman
- Efe Akman
- Baran Demiroğlu