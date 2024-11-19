Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak

Galatasaray'a büyük umutlarla gelse de bekleneni veremeyen Yusuf Demir'e sarı-kırmızılıların ezeli rakibi talip oldu.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Abdullah Avcı ile sezona kötü başlayan ve Şenol Güneş'in gelişiyle istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo mavili takım, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir ile ilgileniyor. Geçen sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımda kalmıştı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Bir dönem İspanyol devi Barcelona'da da forma giyen Yusuf Demir, 2022 yazında Avusturya'nın Rapid Wien takımından 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sağ kanat, sol kanat ve on numara pozisyonlarında görev alabilen genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı bu zamana kadar 10 maçta giyebildi ve gol ya da asist üretemedi. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Yusuf'un Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.