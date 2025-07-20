Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal

Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir, anlaşmaya vardığı Elche için kısa süre içerisinde İspanya'ya gitmeye hazırlanıyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Kicker'da yer alan habere göre; La Liga'nın yeni ekibi Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti. Haberde, Elche'nin Yusuf Demir'e Galatasaray'da kazandığı yıllık 1.6 milyon euro'yu ödemeyeceği için transferi durdurduğu belirtildi. Böylece Yusuf Demir'in Elche kariyeri başlamadan sona erdi.

SEZON RAKAMLARI

Galatasaray kariyerinde toplamda 23 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.