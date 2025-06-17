Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlatarak Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırmıştı. Sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi ise Bernardo Silva oldu ancak Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi.

BERNARDO SILVA'YA RONALDO ENGELİ

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva için harekete geçti. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın temas halinde olduğu vatandaşı ile iletişime geçerek Al-Nassr'a transfer olması yönünde girişimlerde bulundu. Ronaldo'nun Bernardo Silva'yı kendi takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 49 resmi maça çıkarken 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.