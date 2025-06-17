Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli
Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, sıradaki hedefini Bernardo Silva olarak belirlemişti ancak beklenmedik bir haber geldi. Cristiano Ronaldo, vatandaşı Bernardo Silva ile iletişime geçerek kendisinin Al Nassr'a transfer olmasını istedi.
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlatarak Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırmıştı. Sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi ise Bernardo Silva oldu ancak Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi.
BERNARDO SILVA'YA RONALDO ENGELİ
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva için harekete geçti. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın temas halinde olduğu vatandaşı ile iletişime geçerek Al-Nassr'a transfer olması yönünde girişimlerde bulundu. Ronaldo'nun Bernardo Silva'yı kendi takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 49 resmi maça çıkarken 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.