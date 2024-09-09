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Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı

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Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun kiralık transferi için ülkesinin takımlarından olan ve Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşmaya vardı. saat 19.05'te Romanya'ya gitmesi beklenen Cicaldau, uçağı kaçırdı. 27 yaşındaki orta saha için yeni bilet bakılıyor.

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunun başında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, ülkesine dönmeye hazırlanıyordu. İmzaya gitmek için havalimanın yolunu tutan Cicaldau, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

MEHMET TOPAL'IN TAKIMINA GİDİYOR

Cicaladau, Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşmaya vardı. Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörlüğünü Mehmet Topal yapıyor. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Cicaldau'nın maaşının tamamını Galatasaray'ın karşılayacağı ve Petrolul Ploieşti'nin Galatasaray'a küçük bir kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Cicaldau'nun Galatasaray'daki maaşının yaklaşık 1 milyon euro olduğu belirtildi.

İLK UÇAĞI KAÇIRDI

Bugün (pazartesi) saat 19.05'te Romanya'ya gitmesi beklenen Cicaldau, uçağı kaçırdı. Rumen oyuncu için yeni bilet bakıldığı ve kısa süre içinde ülkeye giderek Petrolul Ploieşti ile kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Romanya Süper Ligi'nde yaz transfer dönemi bugün (9 Eylül) sona eriyor.

Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asistlik peformans sergiledi. Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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