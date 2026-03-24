Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber

Galatasaray'da kolunun kırılması nedeniyle yaklaşık 5-6 hafta forma giyemeyecek olan Victor Osimhen'in oynamadığı maçlardaki skorlar tekrar gündeme geldi. Galatasaray, Osimhen'in bu sezon oynamadığı 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki 7 maçın 2'sinde puan kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan müsabakada kolu kırılan Victor Osimhen, operasyon geçirdi. Nijeryalı futbolcunun bu operasyon sonrası sahalardan 5-6 hafta uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda gelen bu kötü haber sonrası takımın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

GALATASARAY OSIMHEN YOKSA ZORLANIYOR

Sezon başında 75 milyon Euro bedelle transfer edilen Victor Osimhen, bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi gibi sebeplerden dolayı toplam 15 maçta forma giyemedi. Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı söz konusu 15 resmi maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 10 zaferin 4'ü ise Türkiye Kupası'nda geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEP KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon 26 maçın 7'sine Osimhen'siz çıktı ve 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın yokluğunu ise en çok Şampiyonlar Ligi maçlarında hissetti. İki maçta takımının yanında olamayan Osimhen, takımının Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye ise 1-0 kaybetmesinde en önemli faktörlerden biri oldu.

SÜPER KUPA'DA DA YOKTU

Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle Süper Kupa'daki iki maçta da forma giyemedi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenmesine rağmen, finalde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

9 MAÇTA 23 PUAN KAYIP

Victor Osimhen'in sakatlık, hastalık ya da milli takımda bulunma gibi sebeplerle kulübünde forma giyemediği maçlarda Galatasaray önemli kayıplar yaşadı. Rakamsal boyutunu anlamak adına "lig usulü puan hesabı" ile değerlendirildiğinde sarı-Kırmızılılar bu süreçte toplam 23 puan yitirdi.

Cemre Yıldız
Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmişken Trump sürpriz bir yerde ortaya çıktı

Herkes Orta Doğu savaşını konuşurken o sürpriz bir yerde ortaya çıktı
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun

Sanat dünyasından "ateşin bol olsun" diyen biri var
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmişken Trump sürpriz bir yerde ortaya çıktı

Herkes Orta Doğu savaşını konuşurken o sürpriz bir yerde ortaya çıktı
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler

Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı