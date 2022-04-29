Galatasaray'da sular durmuyor! İki başkan adayı, seçimin yapılacağı tarihi açıkladı

Sarı-Kırmızılı kulüpte 30 Nisan Cumartesi (Yarın) yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal oldu. Kulüp Üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusuyla İstinaf Mahkemesi, seçime tedbir kararı koydu. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kameralar karşısına geçip ortak açıklama yaptı.

"ÜÇÜNCÜ ADAY GÖLGE BIRAKIR"

Metin Öztürk, Burak Elmas'ın aday olmasını beklemediklerini belirtip, "3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız 28'e 1 dersiniz, tartışmaya kapanır. Sayın Burak Elmas, umuyorum ki 28'e 1'den 28 Mayıs'ta seçim kararı alır. Bu kaos sona erecek. Katılmayacağını deklare etti. Üçüncü bir aday çıkarsa, o gölge onun üstünde kalır" şeklinde konuştu.

"ALİ SAMİYEN'İN KOLTUĞUNDA OTURUYOR"

Öztürk açıklamasını, "Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkanın sözüne güvenmek zorundasınız. Başkan, seçim tarihini bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs dedik. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Burak Elmas buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Burak Elmas başkanımızın bu konuyu netleştirmesini istiyoruz. Kendisi seçimde aday olmayacağını söyledi. Burak Elmas istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi" sözleriyle tamamladı.

"BU KAOS BİTECEK"

Kulübün kaosa girdiğini ifade eden Eşref Hamamcıoğlu ise "Eminim ki başkan bugün seçim tarihi açıklayacak. Bu kaos bitecek. 21-28 Mayıs tarihlerinde seçimin yapılması kararının şartsız, şurtsuz, şerhsiz yapılması gerekmektedir. Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMEYECEK"

Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın kendilerine istifa etmeyeceğini ilettiğini açıkladı. Hamamcıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: Burak Elmas 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Bir karar alacağını söyledi. 21-28 Mayıs tarihlerinde seçimi yapma konusunda mutabık kaldık. Bunu açıklamasını bekliyoruz.

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