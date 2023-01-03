Galatasaray'da yönetim derbi öncesi harekete geçti! Dursun Özbek bizzat gidecek

8 Ocak'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetim, Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ankaragücü maçı sonrası derbi için seferberlik ilan etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda, Dursun Özbek ile Erden Timur'un Florya ziyaretinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile derbi primini de masaya yatırması bekleniyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu derbi öncesi sarı-kırmızılı yönetimde ise hazırlıklar başladı.

YÖNETİMDEN FLORYA'YA ÇIKARMA

Fanatik'te yer alan habere göre, 17. haftada oynanacak Ankaragücü maçı sonrası Galatasaray yönetimi Florya'ya çıkarma yapacak. Derbi öncesi takıma moral ziyaretinde bulunacak yönetim, Fenerbahçe maçından galibiyetle dönmek için seferberlik ilan edecek.

DERBİ PRİMİ DE KONUŞULACAK

Başka Dursun Özbek'in Erden Timur ile Florya'ya geleceği ve burada teknik direktör Okan Buruk'la bir toplantı gerçekleştirerek derbi primini konuşacağı belirtildi.