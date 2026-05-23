Galatasaray'da seçim heyecanı başladı

GALATASARAY Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı. Genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği seçimde ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Seçimde divan başkanı olarak Ahmet Kemal Kumkumoğlu seçildi. Genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlileri belirlendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tek adaylı bir seçimin Galatasaray geleneklerine uygun olmadığını ifade eden Dursun Özbek, "Seçim günleri Galatasaray'ın bayram günleridir. Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray'ın geleneklerine uygun değil. Ama bu dönem böyle tecelli etti. Bugün seçilecek olan yönetime çok büyük bir yükümlülük yüklediğini kabul ediyorum. 4 seneden beri Galatasaray Spor Kulübü'nü sizlerden aldığımız yetkiyle yönetiyoruz. Genel kurulun bize verdiği mesajı şöyle kabul ediyorum, bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez, daha fazlasını ister. Dolayısıyla bundan sonraki yönetimde de bugüne kadar yaptıklarınızın çok üzerine çıkmanız lazım. Diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Bu manada yönetim kurulu ve kurul arkadaşlarımla beraber biz bu sorumluluğun bilinciyle buraya geldik. İnşallah seçim sonrası daha geniş şekilde açıklamalarda bulanacağım. Bu seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı