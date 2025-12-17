Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

REAL MADRID'DEN GALATASARAY'A

Stoper arayışında olan Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet, Real Madrid'den ayrılması beklenen Antonio Rüdiger'i transfer listesinin ilk sırasına aldı. Okan Buruk'un ara transferde özellikle bu bölgeye bir takviye istemesi sonrası yönetim harekete geçti. Alman savunmacı için sarı-kırmızılı kulübün her türlü formülü deneyeceği belirtildi.

SÜPER LİG'E SICAK BAKABİLİR

Arda Güler ile yakın ilişkisi olan, Almanya Milli Takımı'nda da İlkay Gündoğan ile uzun süre birlikte forma giyen Rüdiger'in de Süper Lig'e sıcak bakabileceği öğrenildi. Sözleşmesinin son yılında olan Rüdiger'in Real Madrid'den kesin olarak ayrılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 11 maça çıkan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sahada 864 dakika kalırken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.